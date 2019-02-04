Шахмар Мовсумов: SOFAZ планирует удвоить долю золота в своем портфеле

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует в 2019 году удвоить долю золота в своем портфеле. Об этом сказал Bloomberg исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

“SOFAZ планирует удвоить свои запасы золота в 2019 году и довести объемы драгоценного металла до 100 тонн. Мы хотели бы иметь что-то, что не обременено каким-либо кредитным риском. В мире, где вы наблюдаете изменения в геополитике, резервных валютах, отношениях между сверхдержавами, что неизбежно оказывает влияние на финансовый сектор, вы хотите быть в безопасности», - сказал он.

Помимо этого, Мовсумов отметил, что фонд избегает больших инвестиций в облигации и особенно в акции. Такой подход позволил фонду избежать потерь в прошлом году.

«Мы решили, что сейчас не время увеличивать инвестиции в акции, и мы были правы. Как показала жизнь, прошлый год был очень плохим для акций. Наши коллеги понесли большие убытки из-за больших инвестиций в акции», - сказал он.

По его словам, на данном этапе SOFAZ хочет больше рисковать в качестве долгосрочного инвестора. SOFAZ добился большего успеха, инвестируя в недвижимость, которая принесла очень стабильный доход, сказал Мовсумов.

«SOFAZ приобрел коммерческую недвижимость в Лондоне, Париже, Милане, Москве, Сеуле и Токио, и все еще ищет рынки в Европе, Северной Америке и Азии, чтобы найти больше возможностей», - сказал он, при этом отметив, что к Азии проявляется больше интереса из-за лучших перспектив экономического роста.

Также он сказал, что все золото, приобретаемое SOFAZ за рубежом, транспортируется в Азербайджан для хранения. На вопрос, почему фонд не хочет оставлять хотя бы часть своих золотых запасов за границей, Мовсумов ответил, что это чисто коммерческое решение и не имеет ничего общего с вопросами доверия.

«Если вы посмотрите на отдачу от инвестиций в золото, они настолько малы, что, если произойдет небольшое изменение тарифов на импорт золота, это просто съест всю вашу прибыль», - сказал Мовсумов.

Активы SOFAZ по итогам третьего квартала прошлого года увеличились на 8,9 процента по сравнению с началом 2018 года (35,806 миллиарда долларов), составив 38 987,7 миллиона долларов.



Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.



Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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