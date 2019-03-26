ЦБ Узбекистана отстранил девять коммерческих банков от торгов на валютной бирже

БАКУ/Trend/ - Девять коммерческих банков Узбекистана временно отстранены от участия в валютных торгах «по причине систематических нарушений, связанных с осуществлением сделок на валютной бирже», сообщает Trend со ссылкой на Центральный Банк Узбекистана.

В число отстраненных попали «Хамкорбанк», «Туркистон банк», «Хайтек банк», «Универсал банк», «Инвест финанс банк», «Банк Ипак Йули», «Савдогарбанк», «Траст банк» и «Азия Альянс банк».

«К данным банкам и ранее применялись меры воздействия и санкции за нарушения валютного законодательства – в течение 2018 года и за прошедший период 2019 года 31 раз применены штрафные санкции на общую сумму 2,5 миллиарда сумов», – сообщили в Центробанке.

При этом, отметили в Центробанке, коммерческие банки вправе проводить операции по купле-продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке (вне УзРВБ) и обязаны удовлетворять заявки клиентов на покупку иностранной валюты, независимо от участия на торгах валютной биржи.

В случае отказа коммерческим банком проведения купли-продажи иностранной валюты, клиенты банков могут обратиться в Службу по защите прав потребителей Центрального банка. Регулятором будет обеспечено надлежащее исполнение банками своих функций и обязательств, вплоть до возмещения убытков клиенту.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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