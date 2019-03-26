ЦБ Узбекистана отстранил девять коммерческих банков от торгов на валютной бирже

26 марта 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Девять коммерческих банков Узбекистана временно отстранены от участия в валютных торгах «по причине систематических нарушений, связанных с осуществлением сделок на валютной бирже», сообщает Trend со ссылкой на Центральный Банк Узбекистана.

В число отстраненных попали «Хамкорбанк», «Туркистон банк», «Хайтек банк», «Универсал банк», «Инвест финанс банк», «Банк Ипак Йули», «Савдогарбанк», «Траст банк» и «Азия Альянс банк».

«К данным банкам и ранее применялись меры воздействия и санкции за нарушения валютного законодательства – в течение 2018 года и за прошедший период 2019 года 31 раз применены штрафные санкции на общую сумму 2,5 миллиарда сумов», – сообщили в Центробанке.

При этом, отметили в Центробанке, коммерческие банки вправе проводить операции по купле-продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке (вне УзРВБ) и обязаны удовлетворять заявки клиентов на покупку иностранной валюты, независимо от участия на торгах валютной биржи.

В случае отказа коммерческим банком проведения купли-продажи иностранной валюты, клиенты банков могут обратиться в Службу по защите прав потребителей Центрального банка. Регулятором будет обеспечено надлежащее исполнение банками своих функций и обязательств, вплоть до возмещения убытков клиенту.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Структура ОПЕК предоставила кредит Узбекистану на $54 млн
Бизнес 14:12
На биржевом рынке Узбекистана началась торговля драгметаллами
Финансы 13:54
Международная инжиниринговая компания может создать совместное предприятие в Узбекистане
Энергетика 13:28
Узбекистан и ОАЭ договорились о проектах на $10 млрд
Бизнес 11:39
Меткомбинат Узбекистана признан "Лидером бизнеса СНГ"
Бизнес 10:36
Турецкая компания построит завод по производству солнечных панелей в Узбекистане
Энергетика 25 марта 16:56
Лента новостей
В Эквадоре из-за ливней погибли 20 человек
Другие страны 14:14
Азербайджанский участник "Евровидения" выступил в грандиозном шоу в Алмате (ВИДЕО,ФОТО)
Звёздный мир 14:13
Структура ОПЕК предоставила кредит Узбекистану на $54 млн
Бизнес 14:12
Reuters: МВФ считает, что торговая война КНР и США может замедлить рост экономики Азии
США 14:09
СМИ: на юге Польши столкнулись три военных грузовика армии США
Европа 14:08
В Казахстане вдвое увеличится производство автомобилей
Бизнес 14:04
На биржевом рынке Узбекистана началась торговля драгметаллами
Финансы 13:54
Завтра в Баку преимущественно без осадков
Общество 13:47
Туркменистан предложил Эстонии подготовить новый проект торгово-экономического соглашения
Бизнес 13:40