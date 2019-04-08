Талех Кязымов: Цифровизация – это, в первую очередь, переход на новый уровень мышления (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - В современном мире рассуждения о перспективах цифровой трансформации лишены смысла, так как данный процесс уже идет ежедневно во всех сферах экономики. Прежние бизнес-модели становятся неэффективными, а стремление бизнеса продолжать играть по старым правилам, не соответствуя при этом новым потребностям рынка и требованиям своих клиентов - это путь в никуда. Это справедливо и для банковского сектора, являющегося "зеркалом" экономики, отражающим общую готовность экономики страны к изменениям.

О том, какие перспективы открывает перед бизнес-сообществом цифровая трансформация и переход на "электронные рельсы", рассказал главный исполнительный директор и председатель правления крупнейшего коммерческого банка Азербайджана ОАО "PASHA Bank" Талех Кязымов.

-Г-н Кязымов, в последние годы главные новости ведущих экономических изданий так или иначе связаны с концепцией повсеместной цифровой трансформации экономики. Что подразумевает под собой данный термин? Как цифровизация отражается непосредственно на банковском рынке?

- Сама по себе цифровая трансформация - это применение принципиально нового подхода в бизнесе, который позволяет предпринимателям соответствовать веяниям времени, выстоять на фоне изменения макроэкономического климата, не затеряться и даже выделиться среди конкурентов. Это - неизбежный процесс, требующий умения адаптироваться к новым рыночным условиям, строить взвешенную политику оценки и управления рисками, вложения инвестиции в развитие информационных технологий и усиление информационной безопасности. С каждым днем цифровизация проникает во все сферы экономики, затирая грани между ними.

Применительно к банковским услугам и сервисам, трансформация представляет собой корневое изменение взаимоотношений между участниками банковского рынка и клиентами, подразумевающее, в первую очередь, увеличение скорости обслуживания и экономию времени клиентов посредством использования альтернативных каналов обслуживания. В данном контексте оперативность и повсеместная доступность предлагаемых участниками банковского рынка услуг выводят отношения между банками и клиентами на совершенно новый уровень. Другими словами, банковский сервис более не привязан к физическому присутствию клиента.

- Использование современных цифровых технологий открывают огромные возможности также для развития финансового рынка в любой стране. На чем строятся принципы цифрового банкинга? О каких перспективах для азербайджанского рынка можно говорить на данном этапе?

- Цифровой банкинг активно развивается в мире и регионе, и Азербайджан, как ведущая страна региона, как международный транспортно-логистический хаб не остается в стороне от этих глобальных процессов. Нет никаких сомнений в том, что в ближайшие несколько лет рынок банковских услуг в стране сильно преобразится, чему в большой степени поспособствуют экономические реформы, претворяемые в жизнь руководством страны.

Цифровизация базируется на предпочтениях и бизнес-необходимости клиентов, портрет которых меняется совместно с новыми веяниями времени. В данном контексте банки должны быть готовы постоянно поддерживать своих клиентов и меняться совместно с ними. Все сервисы и услуги, предоставляемые в нашей стране как для физических, так и юридических лиц, будут постепенно оцифровываться, и PASHA Bank уже сейчас идет в лидерах рынка по этому показателю. Нужно понимать, что клиенту нужны эксклюзивные, разработанные по индивидуальным потребностям бизнеса продукты и услуги - время же стандартных, "коробочных" решений стремительно уходит в прошлое.

- Как один из лидирующих банков страны в сфере применения digital-решений, вы наверняка отлично знаете портрет своего клиента. Расскажите, как менялись его предпочтения?

- Будем честны - еще 5-10 лет назад игроки банковского сектора применяли стандарты и процессы, направленные, скажем так, "от Банка к Клиенту". Другими словами, участники рынка предлагали клиенту те продукты и услуги, которые были в состоянии разработать и внедрить на рынке. Современная экономика, современный рынок, современный клиент такой концепции не воспринимает. Сегодня мы говорим о принципиально новой философии, которая начинается с вопроса: "Что нужно моему клиенту для развития его бизнеса?". Учитывая это, еще в конце прошлой Стратегии развития PASHA Bank взял курс на дальнейшую цифровизацию предоставляемых услуг и построения своей новой бизнес-философии вокруг бизнес-потребностей своего клиента.

В рамках нашей новой Стратегии мы приступили к активному внедрению ноу-хау решений с применением альтернативных каналов обслуживания. Так, новые продукты на digital-платформе разрабатываются нашей Цифровой лабораторией. Специалисты данного подразделения Банка периодически проводят демо-встречи с фокус-группами, состоящими из наших клиентов. На этих встречах клиентам презентуются первые версии продуктов и услуг, которыми они будут пользоваться в будущем. Здесь же учитываются все замечания, проводится доработка продуктов в соответствии с пожеланиями клиентов, а официальный релиз осуществляется лишь после учета их мнения. Данный опыт оценивается нашими клиентами очень положительно.

Конечно, учитывая большое число наших клиентов, встретится в рамках разработки конкретного продукта с каждым из них не представляется возможным. Однако работа с ними в формате фокус-групп позволяет нам учитывать мнение и отзывы большинства из них. Из всего этого следует, что в современном банкинге нет места монологу - только диалог Банка с Клиентом, где прорабатывается механизм, позволяющий клиенту легко покинуть прежнюю "зону комфорта" и пользоваться всеми возможностями цифрового банкинга, позволит сторонам выйти на новый с качественной точки зрения уровень банковского обслуживания.

- Внедрение какого онлайн-сервиса вы считаете самым успешным?

- На самом деле мы лишь в самом начале "цифрового" пути. Нельзя выделить что-то определенное, но одним из самых важных шагов мы сделали в сторону оцифровывания самой востребованной банковской услуги - открытия счета, после чего для клиентов открываются все возможности банкинга. Мы стали первым банком Азербайджана, кто внедрил данную услугу на рынке.

Сейчас физическое открытие счета в местных банках занимает определенное время. Так, клиент, обращающийся в банк, тратит время не только на дорогу, но и на простаивание в очередях, на подписание ряда документов и прочие процедуры, зачастую сопровождающиеся бюрократическими нюансами. Помимо этого, физическое обслуживание клиента также требует дополнительных ресурсов и времени от самого банка, что отражается и на тарифах, применяемых финансовым институтом.

Если ранее на проведение данной операции требовалось 2-3 дня, то сейчас открытие счета онлайн для частных предпринимателей занимает в PASHA Bank в среднем 5 минут. В то же самое время юридически все еще сохраняется необходимость посещения банка клиентом для окончательного оформления документов, однако мы надеемся, что в обозримом будущем данная процедура также будет упрощена.

Такой выигрыш во времени позитивно оценивается клиентами. Для PASHA Bank это является главным критерием оценки успешности продукта и в целом своей деятельности в этом направлении. Мы стремимся к тому, чтобы клиент позитивно воспринимал нас в качестве цифрового банка уже на самом первом этапе взаимодействия с PASHA Bank.

- Учитывая наш ежедневный опыт общения с банками, 5 минут на удаленное открытие счета выглядит колоссальным достижением... Какие положительные стороны для Банка и его клиентов, а в конечном счете - и для экономики страны - несет оцифровывание банковских услуг?

- Если рассуждать с точки зрения клиентов, то в первую очередь мы говорим об экономии их времени и средств. Необходимость посещения филиалов при этом сводится к минимуму, и клиент посвящает большую часть своего времени развитию своего бизнеса.

В свою очередь, для банков преимущество перехода на цифровые решения заключаются не только в сокращении расходов и экономии времени: здесь необходимо учитывать и тот факт, что современные решения позволяют нам лучше понимать необходимости бизнеса, строить более точные прогнозы, привлекать новых клиентов за счет предоставления эффективного банковского сервиса. Современные решения наделяют нас возможностью более грамотного использования человеческих ресурсов и точечного инвестирования в развитие навыков коллектива.

- Вы упомянули о развитии профессиональных навыков сотрудников Банка. Но не опасаетесь ли вы, что автоматизация процессов и переход на "цифру" приведет к сокращению физического присутствия Банка на рынке, следовательно, отсутствию необходимости в кадрах?

- Мы в PASHA Bank никогда не стремились обладать широкой филиальной сетью, большим количеством банкоматов и т.д. Еще с момента создания Банка мы знали, что будущее банковской сферы не в количестве офисов, а в оперативности и качестве предоставляемого обслуживания посредством цифровых каналов. Расширяя свое присутствие на рынке, мы также сознательно уходили от использования терминов "пункт обслуживания", "филиал" и т.д., а заменяли их формулировкой "Бизнес-центр", так как здесь нашим клиентам предоставляется полный спектр услуг, начиная от операционного обслуживания, заканчивая профессиональными консультированием.

Наращивая объемы обслуживания клиентов по альтернативным каналам и доводя их до 90% от общего количества операций, высвободившееся время сотрудников наших Бизнес-центров как в Баку, так и регионах будет направлено не на физическое обслуживание клиентов, а предоставление профессиональных консультационных услуг, обеспечение кросс-функциональных продаж и пр. Другими словами, в обозримом будущем мы приступим к активной фазе трансформации наших Бизнес-центров в формат Центров по предоставлению профессиональных консультаций. К примеру, самым удачным примером реализации подобного концепта деятельности является мировая сеть Apple Store. Безусловно, это потребует от нас еще больших инвестиций в развитие новых компетенций и профессиональных навыков сотрудников, что и станет для нас основным приоритетом в ближайшие годы.

Таким образом, мы продолжаем оставаться корпоративным банком, где человеческий фактор играет основную роль. Что касается общего фокуса, то он будет акцентирован на предоставлении консультационных услуг вместо привычной операционной деятельности в нынешнем ее понимании. Иными словами, мы рассматриваем в качестве перспективы для дальнейшего роста и развития своего бизнеса то, в чем все остальные видят опасность. Учитывая вышесказанное, цифровизация для нас - это не столько технологии, сколько новый уровень мышления, новая культура, новая форма взаимоотношений с клиентом, драйвером чего и станут сотрудники PASHA Bank.

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