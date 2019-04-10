Оглашены объемы ипотечного кредитования в Азербайджане

10 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 2006 года по первое апреля 2019 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано свыше 1,2 миллиарда манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд.

За счет ипотечного кредита свое жилищное положение смогли улучшить более 26 000 семей

Часть этих кредитов в размере 380,3 миллиона манатов – ипотечные кредиты, выданные лицам, относящимся к категории льготников. В целом в течение 2006-2019 годов (до первого апреля 2019 года) 67,9 процента лиц, воспользовавшихся ипотечным кредитом, составили молодежь и молодые семьи, 19,5 процента кредитов выданы в регионах.

В 2017 году по линии Фонда 3109 семьям был предоставлен ипотечный кредит в целом на сумму 203 миллионов манатов, в 2018 году ипотечный кредит в целом на сумму 273 миллионов манатов был выдан 3960 семьям. В течение января-марта 2019 года посредством ипотечного кредита (52,4 миллиона манатов) получили жилье 796 семей.

С 2018 года Фонд осуществляет поддержку при покупке льготного жилья, выставленного на продажу по линии Государственного агентства жилищного строительства, посредством выдачи ипотечного кредита. Только в январе-марте 2019 года по линии Фонда 112 человек получили ипотечный кредит в размере 5,3 миллиона манатов для покупки льготного жилья, находящегося в распоряжении Госагентства. В целом на первое апреля 2019 года размер ипотечных кредитов, выданных для финансирования льготного жилья, составил 15,4 миллиона манатов.

Отметим, что Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ранее он назывался Азербайджанский ипотечный фонд) действует с 2006 года. Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда являются 25 банков страны (по ипотечному кредитованию), 10 банков (по кредитному гарантированию), а также 17 страховых компаний и 13 оценочных организаций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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