Золото в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 10 апреля подорожала на 5,2785 маната, составив 2214,2415 маната, цена на унцию серебра подешевела на 0,1211 маната, до 25,824 маната, платины - на 21,08 маната, до 1514,717, цена на унцию палладия поднялись по сравнению с предыдущими показателем на 18,156 маната, до 2363,425.
|
Название
|
10.04.2019
|
09.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2214,2415
|
2208,963
|
Серебро
|
XAG
|
25,824
|
25,9451
|
Платина
|
XPT
|
1514,717
|
1535,797
|
Палладий
|
XPD
|
2363,425
|
2345,269
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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