Золото в Азербайджане дорожает

10 апреля 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 10 апреля подорожала на 5,2785 маната, составив 2214,2415 маната, цена на унцию серебра подешевела на 0,1211 маната, до 25,824 маната, платины - на 21,08 маната, до 1514,717, цена на унцию палладия поднялись по сравнению с предыдущими показателем на 18,156 маната, до 2363,425.

Название

10.04.2019

09.04.2019

Золото

XAU

2214,2415

2208,963

Серебро

XAG

25,824

25,9451

Платина

XPT

1514,717

1535,797

Палладий

XPD

2363,425

2345,269

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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