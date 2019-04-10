Золото в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 10 апреля подорожала на 5,2785 маната, составив 2214,2415 маната, цена на унцию серебра подешевела на 0,1211 маната, до 25,824 маната, платины - на 21,08 маната, до 1514,717, цена на унцию палладия поднялись по сравнению с предыдущими показателем на 18,156 маната, до 2363,425.

Название 10.04.2019 09.04.2019 Золото XAU 2214,2415 2208,963 Серебро XAG 25,824 25,9451 Платина XPT 1514,717 1535,797 Палладий XPD 2363,425 2345,269

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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