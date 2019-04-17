Доллар продолжает дешеветь к казахскому тенге

БАКУ/Trend/ - Курс доллара по отношению к казахстанскому тенге составит 379,36 тенге за доллар начиная с 18 апреля, сообщает Trend со ссылкой на данные KASE.

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 апреля 2019 года составил 379,32 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,10 тенге за доллар США, максимальный — 379,53 тенге, курс закрытия — 379,24 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 56,230 миллиона долларов.

Число сделок по операциям с валютой — 116.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара составляет 380,3 тенге, Алматы — 381,1 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 379,36 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 17 апреля составляет 379,96 тенге за 1 доллар США. С 18 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 379,36 тенге за 1 доллар.

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