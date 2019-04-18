Названы сроки начала разработки второй фазы Генплана Баку

18 апреля 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Азербайджана приступит ко второй фазе разработки Генерального плана города Баку в начале мая текущего года, сообщил Trend директор департамента международных связей и информационных технологий Госкомитета Руфат Махмуд.

Он отметил, что данный процесс продлится в течение последующих 18 месяцев.

«Мы рассчитываем за этот период полностью подготовить Генеральный план города Баку, чтобы начать реализацию намеченных задач в рамках концепции развития азербайджанской столицы», - сказал глава департамента.

Отметим, что генплан Баку разработает фирма AS+P (Германия). Компания стала победителем тендера, объявленного в конце 2018 года.

Подразумевается, что генеральный план в окончательном виде будет представлен для утверждения правительству Азербайджана в конце 2020 года. Согласно законодательства, генеральный план – документ, в котором определены виды и нормы использования всей имеющейся в черте города земли, и в предстоящие 20 лет, все структуры, которые примут участие в развитии Баку, будут обязаны строго руководствоваться его положениями.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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