Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют

22 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 23 апреля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЦБ Узбекистана.

Доллар на этой неделе, после достаточно длительного подъема, немного просел. Американская валюта подешевела на 14 сумов 1 тийинов. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8441 сум 36 тийинов.

Евро на этой неделе также упал. Стоимость европейской валюты снизилась до 9493 сумов 15 тийинов, упав на 61 сум 42 тийина по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно вырос. Его стоимость увеличилась на 25 тийинов и составила 131 сум 78 тийинов.

Твиттер:@vakilovfaxri

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