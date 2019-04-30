Эксперт о высоких процентных ставках по кредитам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Чрезмерно высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане указывают на серьезные недоработки в банковском секторе страны, сказал Trend экономист, заместитель директора Русской экономической школы UNEC, профессор Эльшад Мамедов.

По мнению экономиста, высокие ставки по займам в 20-30 процентов выводят из зоны кредитования, например, некоторые направления производственного сектора, рентабельность которых составляет около пяти процентов.

Как отметил Мамедов, Центральный банк Азербайджана должен активнее заняться подобными вопросами и регулировать банковскую маржу.

В любой национальной экономике, продолжил он, банковская маржа составляет около одного-двух процентов, а в банки Азербайджана устанавливают очень высокую маржу, которая порой достигает 15-20 процентов.

«Банки "сколачивают" на этом свою прибыль, что не является нормальной практикой», - добавил Мамедов.

Говоря о ликвидности в банковском секторе, эксперт отметил, что она имеется, хотя иногда представители сектора говорят о том, что средства есть, но нет заемщиков, которых можно кредитовать.

«Этому есть довольно простое объяснение. Дело в том, что под те высокие проценты, которые предлагают коммерческие банки свои ресурсы, строить какой-то бизнес, тем более на долгосрочной основе практически не представляется возможным. Поэтому не случайно, что львиная доля кредитного портфеля коммерческих банков приходится на потребительское кредитование, что в свою очередь означает стимулирование импорта», - отметил Мамедов.

По мнению экономиста, Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками должны активнее работать, чтобы ликвидность сектора и потенциальные ресурсы для формирования базы для инвестиций можно было направить на финансирование реального сектора.

«Полагаю, что Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками должны в безотлагательном режиме осуществлять такую политику через свои регулирующие механизмы, чтобы банковский сектор все же приступил к финансированию национальной экономики и в первую очередь реального сектора нашей экономики», - сказал эксперт.

По мнению Мамедова, вопрос проблемных кредитов также возник из-за халатности банковского сектора.

«Президент Азербайджана своим волевым указом о решении проблемных кредитов, фактически взял на себя все те издержки, которые возникли из-за неадекватной политики управления банковским сектором. Но это не может продолжаться все время. Всякий раз ожидать, что глава государства возьмет на себя регулирование банковского сектора не является выходом из ситуации. На то и существует соответствующие органы государственной власти, которые должны регулировать банковский сектор. То, что возникли серьезные проблемы по долларовым кредитам, напрямую является следствием непродуманной деятельности в банковском секторе. Соответственно, банки должны извлечь уроки из сложившейся ситуации на финансовом и кредитном рынке. То, что глава государства пошел навстречу широким слоям населения, возместив их ущерб за счет государственных ресурсов, не может быть панацеей или решением всех тех проблем, которые имеются в банковском секторе. Для их устранения необходимо в первую очередь, чтобы наши коммерческие банки при выполнении своих обязательств ориентировались на ресурсы Центрального банка. Центральный банк должен под низкие проценты финансировать коммерческие банки, а те в свою очередь, должны под невысокие проценты финансировать реальный сектор экономики. Только таким образом, можно выйти на увеличение инвестиций, и регулировать инфляцию», - сказал Мамедов.

По мнению ведущего экономиста, в банковском секторе Азербайджана в неотложном формате должны осуществляться серьезные преобразования.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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