Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил более 210 млн манатов

6 мая 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 29 апреля по 3 мая составил 210,5 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 198,9 миллиона манатов. Всего были размещены более двух миллионов нот по цене от 99,4773 маната до 1 000 манатов.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 3,5 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 153,3 тысячи долларов (260,6 тысячи манатов), на манатные облигации – 3,2 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 28,5 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 80,2 миллиона манатов.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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