Казахстанская биржа опубликовала новый курс нацвалюты к доллару

6 мая 2019 15:32 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) шестого мая 2019 года составил 380,40 тенге, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,50 тенге за доллар США, максимальный — 381,10 тенге, курс закрытия — 380,90 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 36,660 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 118.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге, Алматы — 382,3 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 380,58 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на шестое мая составляет 380,50 тенге за 1 доллар США. Исходя из действующего порядка определения официального курса, седьмого мая он составит 380,58 тенге за 1 доллар.

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