Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

10 мая 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 мая состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот – 12 мая 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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