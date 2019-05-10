Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 мая состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот – 12 мая 2020 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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