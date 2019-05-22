Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 мая подешевела на 3,2045 маната, составив 2165,443 маната, унция серебра подорожала на 0,0142 маната, до 24,5601 маната, унция платины подешевела на 14,62 маната, до 1379,295, палладия - на 30,906 маната, до 2245,105 маната.
|
Название
|
22.05.2019
|
21.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2165.4430
|
2168.6475
|
Серебро
|
XAG
|
24.5601
|
24.5459
|
Платина
|
XPT
|
1379.2950
|
1393.9150
|
Палладий
|
XPD
|
2245.1050
|
2276.0110
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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