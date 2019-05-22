Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 мая подешевела на 3,2045 маната, составив 2165,443 маната, унция серебра подорожала на 0,0142 маната, до 24,5601 маната, унция платины подешевела на 14,62 маната, до 1379,295, палладия - на 30,906 маната, до 2245,105 маната.

Название 22.05.2019 21.05.2019 Золото XAU 2165.4430 2168.6475 Серебро XAG 24.5601 24.5459 Платина XPT 1379.2950 1393.9150 Палладий XPD 2245.1050 2276.0110

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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