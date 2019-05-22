Золото в Азербайджане подешевело

22 мая 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 мая подешевела на 3,2045 маната, составив 2165,443 маната, унция серебра подорожала на 0,0142 маната, до 24,5601 маната, унция платины подешевела на 14,62 маната, до 1379,295, палладия - на 30,906 маната, до 2245,105 маната.

Название

22.05.2019

21.05.2019

Золото

XAU

2165.4430

2168.6475

Серебро

XAG

24.5601

24.5459

Платина

XPT

1379.2950

1393.9150

Палладий

XPD

2245.1050

2276.0110

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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