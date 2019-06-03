Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 278 млн манатов

3 июня 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 27 по 31 мая составил 278,1 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму почти 199 миллионов манатов. Всего были размещены два миллионов нот по цене 99,4959 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 43,3 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 215,1 тысячи долларов (365,6 тысячи манатов), на манатные облигации – 42,9 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов и Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 51,6 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 35,8 миллиона манатов.

Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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