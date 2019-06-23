Рост ВВП Азербайджана в 2018 году обеспечил ненефтяной сектор

23 июня 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Азербайджана за 2018 год составил 1,4 процента против ожидаемых двух процентов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты по выполнению бюджета Азербайджана за прошлый год.

Наиболее солидные темпы роста были зафиксированы в секторе транспорта и складского хозяйства (37,4 процента), ненефтяном секторе (свыше 24 процентов), торговли (свыше 22 процентов), сельского хозяйства (свыше 18 процентов). В области туризма, связи и других сфер экономики рост составил в пределах 10-13 процентов.

Серьезное влияние на замедление роста ВВП оказало сокращение в секторе строительства на девять процентов.

В денежном выражении ВВП страны по итогам 2018 года составил 79,8 миллиарда манатов, что почти на 15 процентов превысило прогнозы. Основную долю ВВП занял ненефтяной сектор - 46,89 миллиарда манатов. Доля нефтяного сектора, превысив показатели прогноза на 51,2 процента, составила 32,9 миллиарда манатов.

В структуре ВВП доля промышленности составила 35,3 миллиарда манатов, что на 45,5 процента выше прогнозов, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 4,19 миллиарда манатов (рост 0,5 процента), строительства – 6,35 миллиарда манатов (сокращение 14,8 процента), торговли и ремонта транспортных средств – 7,67 миллиарда манатов (сокращение 2,6 процента).

Сфера транспорта и складского хозяйства, увеличившись на 0,8 процента, составила 5,03 миллиарда манатов. Также увеличение показателей наблюдается в сфере информации и связи – 1,24 миллиарда манатов (рост 7,8 процента). Сектор туризма и общепита, сократившись на 1,9 процента, составил 1,83 миллиарда манатов.

В социальном и других секторах наблюдалось сокращение на 3,5 процента, до 11,94 миллиарда манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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