Казахстанский тенге продолжает дешеветь

БАКУ /Trend/ - По сравнению с утренней сессией Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 июня национальная валюта к доллару подешевела на 1,92 тенге, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии KASE 24 июня 2019 года составил 378,45 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,20 тенге за доллар США, максимальный — 378,70 тенге, курс закрытия составил 378,55 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 105,890 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 232.

Сообщается, что максимальный курс продажи американской валюты в Нур-Султане (бывшая Астана) составляет 380,3 тенге, Алматы — 381,7 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 24 июня составляет 377,18 тенге за один доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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