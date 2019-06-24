Казахстанский тенге продолжает дешеветь

24 июня 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По сравнению с утренней сессией Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 июня национальная валюта к доллару подешевела на 1,92 тенге, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии KASE 24 июня 2019 года составил 378,45 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,20 тенге за доллар США, максимальный — 378,70 тенге, курс закрытия составил 378,55 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 105,890 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 232.

Сообщается, что максимальный курс продажи американской валюты в Нур-Султане (бывшая Астана) составляет 380,3 тенге, Алматы — 381,7 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 24 июня составляет 377,18 тенге за один доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КТК-Казахстан объявляет тендер на техническое обслуживание
Тендеры 10:00
Казахстан наращивает объем контейнерных перевозок
Бизнес 22 июня 15:01
В Казахстане откроют предприятия по производству продуктов питания
Бизнес 22 июня 14:24
Администация Павлодарской области инвестирует в расширение системы орошения
Бизнес 22 июня 12:23
Казахстан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество
Бизнес 22 июня 11:56
Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество
Бизнес 22 июня 11:50
Лента новостей
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск за сутки наблюдалась относительно спокойная обстановка
Нагорно-карабахский конфликт 10:47
В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу учителей
Общество 10:39
ВМС Ирана заявили о готовности и впредь сбивать беспилотники США в случае нарушения границ
Другие страны 10:37
Приоритетом политики Президента Азербайджана является рост благосостояния граждан - депутат
Политика 10:31
Протестующие организуют новое автошествие в Тбилиси
Грузия 10:28
С апреля Туркменистан возобновил перевалку грузов через порты Турции
Бизнес 10:21
В Душанбе обсудили трехлетнюю стратегию и план действий Совета по СМИ Таджикистана
Таджикистан 10:17
Сказка азербайджанской художницы о Баку (ФОТО)
Культура 10:12
Иран уменьшит экспорт фруктов
Экономика 10:10