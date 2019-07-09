Объем мгновенных денежных переводов в Азербайджане растет

9 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за май 2019 года увеличился объем мгновенных денежных переводов без открытия счета, как среди выданных денежных переводов, так и среди отправленных денежных переводов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период число выданных переводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличился на 20,7 процента до 318,6 тысячи переводов объемом в 189,7 миллиона манатов (рост 2,7 процента). Средняя сумма одного выданного перевода снизилась почти на 15 процентов до 595,5 маната.

Число отправленных денежных переводов значительно возросло на 80,1 процента до 172,4 тысячи переводов объемом в 89,1 миллиона манатов (рост 53,6 процента). Средняя сумма одного отправленного перевода сократилась на 14,8 процента до 516,5 маната.

Число переводов в Национальной межбанковской системе платежей в режиме реального времени (AZIPS) в мае текущего года увеличилось по сравнению с маем прошлого года на четыре процента до 78 тысяч переводов объемом в 20,96 миллиарда манатов (сокращение 5,96 процента). Средняя сумма одного перевода сократилась на 9,6 процента, составив 268,7 маната.

Переводы в расчетно-клиринговой системе для малых платежей (XÖHKS) за отчетный период значительно увеличились на 42,8 процента до 4,583 миллиона переводов суммой в 2,14 миллиарда манатов (рост 20 процентов). Средняя сумма одного перевода составила 467,8 маната, что на 15,95 процента меньше, чем в мае прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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