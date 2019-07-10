Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение

10 июля 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение более чем в четыре раза – 16 инвесторов подали 22 заявки на 939,911 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4966 маната (6,51 процента), средневзвешенная цена – также 99,4787 маната (6,51 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – седьмого августа 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 10 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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