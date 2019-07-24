Грузия и Турция планируют увеличить объем поставок

БАКУ/Trend/ - Первый грузовой рейс из Турции в Грузию был осуществлен 23 июля, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Состав из пяти вагонов был отправлен из логистического центра в районе Эрзурум по магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

По словам АО Грузинские железные дороги, это первое испытание по перевозке нескольких тысяч тонн турецких грузов в Грузию по железной дороге. В дальнейшем планируется увеличить объем отгрузки.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Грузинские железныедороги» Давид Ферадзе и генеральный директор Компании "Турецкая государственная железная дорога" (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Али Ихсан Уйгун.

“Это одна из важных дата в истории железной дороги Грузия-Турция, ведь по ней будут впервые импортируются турецкие грузы в Грузию . В будущем мы планируем увеличить объем поставок”, - отметил Давид Перадзе.

Генеральный директор АО «Грузинской железной дороги» выразил благодарность министру экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турунаве и министру транспорта и инфраструктуры Турции Мехмету Джахиту Турхану за поддержку проекта.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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