Инфляционные ожидания в Азербайджане невысоки - глава ЦБА

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане находится ниже целевого уровня как правительства, так и Центробанка, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

На фоне беспрецедентных социальных мер, усиления социальной политики и расширения внутреннего спроса уровень инфляции остается низким. Это результат общего улучшения управления экономикой и стабильности курса маната, отметил глава ЦБА.

«Инфляционные ожидания играют очень важную роль в управлении инфляцией. Мы совместно с Государственным комитетом статистики провели опросы в более чем 4000 домашних хозяйств. В целом число людей, ожидающих ускорения инфляции к концу года, составляет 2 процента. То есть 98% населения не верят, что она будет расти до конца года», - отметил Рустамов, добавив, что в целом вера в макроэкономическую стабильность в бизнесе достаточно высока.

Учитывая низкий уровень инфляции, Центральный банк последовательно предпринимает шаги по смягчению денежно-кредитной политики. «Мы снизили учетную ставку с 18 процентов в 2018 году до 8,25 процента», - сказал глава ЦБА.

По его словам, другим направлением монетарной политики является количественное смягчение, другими словами, количество денег, которое ЦБА предоставляет экономике, что в этом году составило 9 процентов.

За последние два года основной индекс, обозначаемый как «денежная база», вырос более чем на 37 процентов. Это призвано стимулировать экономику в условиях низкой инфляции в целом и усилить кредитную активность, чтобы банки могли иметь достаточно собственных ресурсов и могли использовать эти средства, - сказал Рустамов.

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