В Азербайджане увеличился общий объем кредитного портфеля

3 августа 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2019 года общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций составил почти 13,5 миллиарда манатов. Это на 4,43 процента больше по сравнению с началом года, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,2 миллиарда манатов (16,2 процента от общего портфеля), частных – 10,9 миллиарда манатов (81,3 процента), небанковских кредитных организаций (НБКО) – 336,6 миллиона манатов (2,65процента).

За аналогичный период прошлого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 12,1 миллиарда манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (июнь 2019 года):

Торговля и сектор услуг

Энергетика, химия и сектор природных ресурсов

Сельское хозяйство и переработка

Строительство и имущество

Промышленность и сектор производства

Транспорт и связь

Домохозяйства

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Объем кредитов

Доля (%)

Июнь 2019 года

2303,3

17,1

445,1

3,3

501,9

3,7

368,7

2,7

784,0

5,8

1335,6

9,9

5801,8

43,0

июнь 2018 года

2039,3

15,1

296,6

2,2

465,1

3,4

515,0

3,8

682,9

5,1

1157,4

8,6

4824,2

35,8

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на третье августа 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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