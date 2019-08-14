Азербайджанская небанковская кредитная организация завершила год с убытком

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская небанковская кредитная организация (НБКО) Aqrar Kredit, специализирующаяся на выдаче кредитов в аграрной сфере, завершила 2018 год с убытком в 211,5 тысячи манатов, в то время, как 2017 год был завершен с убытком в 331 тысячу манатов, сообщает Trend со ссылкой на аудированный отчет организации. За год убыток Aqrar Kredit сократился на 36 процентов.

Согласно отчету, чистая прибыль НБКО после вычета специального резерва для возмещения возможных убытков по активам составила 15,136 миллиона манатов была сформирована за счет процентных доходов 17,173 миллиона манатов (рост за год – в два раза) и процентных расходов на 106 тысяч манатов (рост за год относительно не изменился).

Непроцентные доходы на конец июня текущего года составили 5,28 миллиона манатов (рост в 5,5 раз), расходы – 301 тысячу манатов (рост в 1,5 раза), в том числе и убыток от операций с иностранной валютой – 7,811 миллиона манатов.

Операционная прибыль за год составила 503 тысячи манатов, что на полтора процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вычеты на создание специального резерва для возмещения возможных убытков по активам составили 1,93 миллиона манатов

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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