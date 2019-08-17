Госкомтаможни Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет на 28%

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 413,394 миллиона манатов, что на 28 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на статистические данные ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В июне текущего года таможенные пошлины составили 112,97 миллиона манатов, или 27,3 процента от всех поступлений, НДС – 269,04 миллиона манатов (65,1 процента), акцизы – 25,65 миллиона манатов (6,2 процента), дорожный налог - 3,3 миллиона манатов (1,4 процента).

По сравнению с июлем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 31 процент, от НДС - на 25,4 процента, от акцизов – на 40,5 процента, а от дорожного налога – на 66 процентов.

В январе-июле 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 2,478 миллиарда манатов, что на 27,7 процента превышает прошлогодний показатель.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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