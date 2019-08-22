Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

22 августа 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 августа составил 199,26 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 199,03 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 219,4 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (9,2 тысячи долларов – 15,6 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 6,3 тысячи манатов. За день было заключено 3,1 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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