ЦБ Узбекистана опубликовал новые курсы валют

26 августа 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последнее время в Узбекистане наблюдается падение курса доллара к суму, а европейская валюта ведет себя более неоднозначно, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

Один доллар с 27 августа в стране будет стоить 9373,93 сума (-10,07), а один евро — 10446,31 (+52,59).

Российский рубль немного упал — за него дадут 1321,61 сума (-9,47).

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки приступили к продаже иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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