Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

13 сентября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку на 0,25 процента. В итоге учетная ставка была снижена с 8,25 процента до восьми процентов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБА, пределы коридора процентных ставок находятся в пределах ± 1,75 процента от базовой ставки. В частности, после снижения учетной ставки нижний порог находится на отметке 6,25 процента, верхний - на отметке 9,75 процента.

Всего с начала года Центробанк, включая сегодняшние изменения, снижает ставку в шестой раз. Так, снижения учетной ставки происходили первого февраля, 15 марта, 26 апреля, седьмого июня и 23 июля текущего года. Каждый раз ключевая ставка снижалась на четверть процента.

Относительно начала года ставка ЦБА снизилась на полтора процента.

Решение о снижении учетной ставки принято в связи со снижением инфляционных рисков, что позволяет продолжить нормализацию монетарной политики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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