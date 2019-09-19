Азербайджанский Kapital Bank идет по пути полной трансформации в партнерстве с IBM

19 сентября 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с консалтинговой компанией IBM iX, сообщил в четверг Trend с мероприятия.

Банк, поставивший стратегической целью переход на цифровой банкинг до 2021 года, планирует в рамках этого трансформировать банковские операции и ряд других осуществляемых здесь процессов.

В рамках партнерства с IBM iX в октябре в Баку состоится первый международный IT форум, заявил зампредседателя банка и директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

По словам зампредседателя, банк уже в ноябре текущего года завершит и представит совместный проект - омниканальную систему - «фронт-офис», которая даст Kapital bank большую гибкость, а клиентам-расширит и упростит доступ к различным банковским услугам.

IBM уже провел аудит автоматизированной банковской системы, созданной собственной командой специалистов Kapital bank, с целью обеспечить ей большую устойчивость. Компания также будет обучать специалистов банка.

По словам Зейналова, партнеры планируют осуществлять еще ряд совместных проектов в рамках долгосрочного сотрудничества. Но самое главное – банк планирует воспринять новую культуру ведения бизнеса.

По словам партнера и лидера практики IBM iX в Центральной и Восточной Европе Евгения Соколова, очень важно, что банк имеет системный взгляд на вопрос и видит свою задачу не в том, чтобы бежать вдогонку за другими, а стать лидерами в сфере цифрового банкинга.

(Автор: Кямаля Мустафаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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