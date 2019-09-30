Совокупные активы всех банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов

30 сентября 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 31 августа совокупные активы всех банков Азербайджана составили 30,269 миллиарда манатов, совокупные обязательства - 25,656 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

Балансовый капитал сектора составил 4,614 миллиарда манатов.

В августе 44,7 процента активов составил кредитный портфель. Кредитный портфель, увеличившись за месяц на 1,4 процента, составил 13,526 миллиарда манатов.

На долю бизнес-кредитов приходится 61,5 процента всего кредитного портфеля, на потребительские кредиты - 38,5 процента.

За отчетный период потребительские кредиты выросли на 2,4 процента, а бизнес-кредиты - на 0,8 процента. 45,7 процента активов составляют активы в иностранной валюте.

В свою очередь 34,8 процента всего кредитного портфеля приходится на иностранную валюту.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рынок страхования жизни Азербайджана сокращается
Финансы 28 сентября 12:21
Объем кредитования банками Азербайджана бизнес структур в 2019 году превысил 2 млрд манатов
Экономика 27 сентября 11:38
Центробанк: Внешний долг Узбекистана увеличился на $3,4 млрд
Бизнес 27 сентября 09:46
В Азербайджане огласили результаты аттестации страховщиков
Финансы 26 сентября 18:13
Ассоциация банков Турции проводит обучающие мероприятия для банкиров Азербайджана
Финансы 26 сентября 15:03
В Азербайджане ряду лиц выданы бессрочные лицензии страхового агента
Финансы 25 сентября 09:52
Лента новостей
Члены ПНФА выдали своего лидера, создавшего и управлявшего «троллями» - Мушфиг Алескерли
Политика 17:02
Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:01
В Тегеране заявили, что атака на объекты Саудовской Аравии не отразилась на экспорте Ирана
Иран 16:54
Одной из основных целей является направление госпрограмм на развитие молодежи в регионах — замминистра
Общество 16:48
Бюджет Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии увеличен на 3%
Финансы 16:45
При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
ИКТ 16:42
Бюро обязательного страхования выплатило свыше 69 тыс. манатов
Финансы 16:38
Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:37
Вырос экспорт фруктов из Турции в Туркменистан
Турция 16:37