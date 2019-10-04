В Азербайджане на безналичные рассчеты приходится 20% всех карточных операций

4 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одна пятая всех карточных операций в Азербайджане приходится на безналичные расчеты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на слова председателя Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закира Нуриева на инвестиционной ярмарке "Развитие микрофинансирования в Азербайджане".

Так, по словам председателя, объем безналичных расчетов среди карточный операций в Азербайджане в первые восемь месяцев текущего года превышает два миллиарда манатов, что на 58 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес безналичных расчетов составил 20,4 процента от общего объема карточных операций. Для сравнения в прошлом году этот показатель составил 16,2 процента.

По состоянию на первое сентября в Азербайджане находилось в обороте около 7,2 миллиона пластиковых карт.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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