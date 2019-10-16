Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 16,558 маната, до 2523,2675 маната, унция серебра - на 0,4297 маната, до 29,6705 маната, унция платины - на 9,8005 маната, до 1509,1070 маната, унция палладия подорожала на 42,109 маната, до 2953,9795 маната.
|
Название
|
16.10.2019
|
15.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2523,2675
|
2539,8255
|
Серебро
|
XAG
|
29,6705
|
30,1002
|
Платина
|
XPT
|
1509,1070
|
1518,9075
|
Палладий
|
XPD
|
2953,9795
|
2911,8705
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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