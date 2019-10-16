Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 16,558 маната, до 2523,2675 маната, унция серебра - на 0,4297 маната, до 29,6705 маната, унция платины - на 9,8005 маната, до 1509,1070 маната, унция палладия подорожала на 42,109 маната, до 2953,9795 маната.

Название 16.10.2019 15.10.2019 Золото XAU 2523,2675 2539,8255 Серебро XAG 29,6705 30,1002 Платина XPT 1509,1070 1518,9075 Палладий XPD 2953,9795 2911,8705

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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