Золото в Азербайджане подешевело

16 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 16,558 маната, до 2523,2675 маната, унция серебра - на 0,4297 маната, до 29,6705 маната, унция платины - на 9,8005 маната, до 1509,1070 маната, унция палладия подорожала на 42,109 маната, до 2953,9795 маната.

Название

16.10.2019

15.10.2019

Золото

XAU

2523,2675

2539,8255

Серебро

XAG

29,6705

30,1002

Платина

XPT

1509,1070

1518,9075

Палладий

XPD

2953,9795

2911,8705

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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