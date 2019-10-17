В Азербайджане реструктуризировано кредитов на сумму свыше 600 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане» от 28 февраля 2019 года в систему компенсаций был включен список из 602 тысяч граждан, в список реструктуризации кредитов - более 300 тысяч человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, на первое октября 2019 года 98 процентам граждан, которым начислена компенсация, в целом, выплачено 633,2 миллиона манатов, что составляет 97 процентов от общей суммы.

Кроме того, проценты и просроченные комиссионные сборы банков и небанковских кредитных организаций в соответствии с указом составили более 204,9 миллиона манатов. Также около 42 тысяч заемщиков полностью закрыли свои кредиты, был запущен пятилетний процесс реструктуризации просроченных кредитов под один процент годовых. По состоянию на первое октября 2019 года реструктурированы кредиты 76,334 тысячи заемщиков на сумму 153,8 миллиона манатов. Следует отметить, что процесс реструктуризации продолжится до конца текущего года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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