Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает выгодные условия по рефинансированию своих долговых обязательств

Интервью начальника отдела администрирования продаж и развития сети банка ВТБ (Азербайджан) Эльмара Ибрагимова на тему рефинансирование кредитов.

В чем отличие кредитного продукта «Рефинансирование» от других кредитных продуктов?

Кредит «Рефинансирование» имеет определенное назначение - объединение нескольких кредитов в один по более выгодным условиям. Иногда возникает ситуация, когда заемщику, имеющему несколько кредитов, становится сложно выполнять обязательства по задолженности: разное время по платежам, большие ежемесячные выплаты по кредиту и др. Это и есть тот самый момент, когда можно обратиться за рефинансированием нескольких своих кредитов, тем самым получить меньшую ставку по кредиту и снизить долговую нагрузку.

На каких условиях осуществляется рефинансирование кредитов в банке ВТБ (Азербайджан)?

Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает клиентам выгодные условия по рефинансированию своих долговых обязательств. Кредит выдается в национальной валюте на сумму от 1000 до 15 000 манатов со сроком от 12 до 48 месяцев. Процентная ставка начинается от 18% годовых и может меняться в зависимости от срока кредита.

В чем преимущество кредита «Рефинансирование» в банке ВТБ (Азербайджан) от такого рода продуктов в других банках?

Основным преимуществом является выдача дополнительных денежных средств, помимо тех, которые пойдут на погашение долгов в других банках. То есть клиент не просто имеет возможность закрыть существующие кредиты в разных банках, но и получает определенную сумму для покрытия каких-либо своих текущих финансовых нужд. Максимальная сумма указанного займа составляет 30% от первоначальной суммы рефинансируемого кредита. При этом, учитывается доход клиента и сверх сумма выдается на основании оценки его платежеспособности. К преимуществам кредита на рефинансирование в банке ВТБ (Азербайджан) можно также отнести отсутствие комиссии за обслуживание и расходов на страхование. Кроме того, объединение всех кредитов и перевод их в один банк - это очень удобно для клиента, нет необходимости в течение месяца проводить несколько платежей по кредитам в разных кредитных организациях.

Каковы основные требования для рефинансирования кредита?

В первую очередь, клиент должен иметь действующий кредит не менее шести месяцев. Также требуется наличие положительной кредитной истории, то есть отсутствие просрочек с оплатой кредитов. Рефинансируются только беззалоговые кредиты наличными. Долги по кредитным картам не рефинансируются.

Как проводится процесс рефинансирования?

Процесс выдачи кредита на рефинансирование можно разделить на 2 этапа:

На первом этапе выдается сумма равная общей рефинансируемой задолженности, которая направляется посредством перечисления со счета заемщика на счета в других банках для погашения текущих кредитов. Комиссия за перечисление средств взимается согласно тарифам банка.

На втором этапе клиент предоставляет в наш банк документы, подтверждающие полные оплаты погашаемых кредитов. В качестве данных документов должны выступать чеки с указанием назначения «Полное погашение кредита», выписка с ссудного счета с указанием информации о полном погашении кредита, справка об отсутствии кредитного долга и т.д. Заемщик должен предоставить документ об оплате кредитов в течение 30 рабочих дней со дня выдачи первоначальных средств по кредиту нашим банком.

После этого клиенту выдается оставшаяся сумма по кредиту, одобренная сверх суммы его текущих задолженностей.

Как рассчитывается сумма кредита?

Предположим, что клиент имеет 2 кредита в разных банках с первоначальной суммой 1000 манатов и 1500 манатов соответственно. Он производит оплату по каждому из кредитов больше 6 месяцев, но при каких-то обстоятельствах принимает решение по сокращению своих задолженностей, рефинансировав текущие кредиты. При обращении клиента, банк посредством выписки из Кредитного бюро определяет остаток по текущим задолженностям заемщика.

Допустим на момент обращения за рефинансированием задолженность по первому кредиту составляет 620 манатов, а по второму – 750 манатов.

Кредит пересчитывается таким образом:

1000 манат (первоначальная сумма кредита) + 30% (сумма сверх задолженности) = 1 300 манат (максимально возможная сумма кредита).

1500 манат (первоначальная сумма кредита) + 30% (сумма сверх задолженности) = 1 950 манат (максимально возможная сумма кредита).

Таким образом, максимальная сумма кредита, которая полагается клиенту составляет 3250 манатов (в случае, если доходы клиента позволяют обслуживать данный долг). Из этой суммы первым траншем выделяется сумма для погашения текущих кредитов в размере 1370 манатов (620+750 манатов). Далее после предоставления документа, подтверждающего погашение текущих кредитов, клиенту вторым траншем выдается сумма сверх рефинансируемой кредитной задолженности в размере 1880 манатов (3250-1370 манатов).

Таким образом, клиент закрывает свою задолженность в других банках, уменьшает ежемесячный платеж, а также получает дополнительную сумму для удовлетворения своих текущих финансовых потребностей

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