Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Среднегодовая процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным за первые девять месяцев нынешнего года, составляет 7,1 процента, сообщили Trend в Ипотечном кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Несмотря на то, что максимальная процентная ставка по обычным ипотечным кредитам составляет восемь процентов, в последние годы, в результате здоровой конкуренции в сфере ипотечного кредитования, населению уполномоченные банки предлагают ипотечные кредиты с более низкими процентами.

В результате этого, среднегодовая процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным за первые девять месяцев спустилась на дополнительные 0,2 процентных пункта по отношению к аналогичному показателю за последние три года.

В целом, сообщили в Фонде, процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем ряде соседних стран. Так, в России процентные ставки по ипотечным кредитам составляют от девяти до десяти процентов, в Казахстане от 12 до 14 процентов, в Турции – 12 процентов.

Для информации отметим, что за счет средств Фонда предоставляются льготные кредиты по социальной ипотеке под четыре процента годовых за счет средств, выделенных из государственного бюджета, а также обычные ипотечные кредиты под восемь процентов годовых за счет средств, привлеченных фондом с внутреннего финансового рынка. Введение низкой процентной ставки по ипотечным кредитам и сохранение доступности для населения обеспечено благодаря государственной поддержке в этой сфере.

Также в Фонде сообщили, что с целью расширения доступа населения страны с недостаточным уровнем первоначального взноса к ипотечным кредитам, совершенствования системы ипотечного кредитования, увеличения максимальной суммы кредитов, как по обычным, так и по социальным ипотечным кредитам, внедрения механизма гарантирования ипотечных кредитов, а также создания механизма реструктуризации для защиты прав заемщиков с ухудшением платежеспособности регулярно осуществляются меры совместно с другими соответствующими государственными структурами.

Внедрение автоматизации в сфере ипотечного кредитования создало условия для повышения уровня обслуживания населения, получения необходимых для выдачи ипотечных кредитов документов в электронном формате, ускорения процесса выдачи кредитов.

В связи с вышеизложенным, Фондом постоянно изучаются проблемы ипотечного кредитования, потребности населения, для чего изучается и имплементируется опыт передовых стран мира, и в случае необходимости, будут осуществлены соответствующие меры по совершенствованию системы ипотечного кредитования.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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