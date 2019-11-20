Швейцарская инвесткомпания выделила узбекскому банку новую кредитную линию

20 ноября 2019 14:19 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Российские туристы потратили в 2019 в Узбекистане около $250 млн
Туризм 14:03
Объем экспорта Узбекистана вырос на более чем 40%
Бизнес 13:21
Узбекистан импортировал товаров и услуг почти на $20 млрд
Бизнес 13:05
Узбекистана заявил о стремлении снизить уровень инфляции
Финансы 12:13
Worley и Узбекистан могут открыть совместный инжиниринговый центр
Энергетика 09:42
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку кабеля
Тендеры 19 ноября 17:51
Лента новостей
ЦИК Азербайджана направил приглашения почти 15 международным организациям для наблюдения
Политика 14:28
Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ
Политика 14:26
Стали известны потери российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Туризм 14:23
В Азербайджане до конца года число привлеченных к программе самозанятости достигнет 10 тыс
Экономика 14:20
Президент Ильхам Алиев назначил главу Исполнительной власти Масаллинского района
Политика 14:11
Российские туристы потратили в 2019 в Узбекистане около $250 млн
Туризм 14:03
Снижение напряженности между США и КНР может привести к росту цен на нефть
Россия 13:54
Вступив в союз с Али Инсановым "Мусават" утратил и без того подпорченное уважение
Политика 13:53
Курорты Нафталана - среди лучших в СНГ для оздоровительного отдыха
Туризм 13:47