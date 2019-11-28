AFB Bank расширил состав аудиторского комитета

БАКУ/Trend/ - AFB Bank увеличил численность аудиторского комитета до трех человек, сообщает Trend со ссылкой на AFB Bank.
Новым членом комитета по аудиту был назначен Фаик Абдуллаев.
Текущий состав правления AFB Bank-а выглядит следующим образом:
Шадия Аманова - председатель комитета по аудиту;
Фамиль Керимов - член комитета по аудиту;
Фаиг Абдуллаев - член комитета по аудиту;
AFB Bank, являющийся одной из ведущих финансовых учреждений страны, начал свою деятельность в феврале 2009 года. На сегодняшний день банк имеет 11 филиалов и пять отделов
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili
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