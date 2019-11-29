Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов

29 ноября 2019 16:55 (UTC+04:00)

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие в расширенном заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов. Данная встреча состоялась в рамках 10-го Российско-Азербайджанского межрегионального форума, проходившего в Москве под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Заседание прошло при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития России Максима Орешкина. Предприниматели двух стран, представляющие такие сферы экономики как продовольствие, сельское хозяйство, промышленность, туризм и финансы, обсудили дальнейшее расширение деловых связей. В рамках заседания Евгений Кирин также провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса.

ВТБ (Азербайджан) ведет активную работу в укреплении экономических взаимосвязей между Азербайджаном и Россией. С этой целью предлагает предпринимателям наиболее выгодные условия по продуктам и услугам, тем самым открывает перед ними широкие возможности для расширения бизнеса.

Для справки:

Азербайджано-Российский Деловой Совет объединяет бизнесменов, активно реализующих двусторонние внешнеэкономические проекты, и оперативно решает проблемы, возникающие у представителей бизнеса с обеих сторон. Основными направлениями деятельности являются выработка позиции делового сообщества России в отношении взаимодействия с азербайджанскими партнерами и работы на рынке Азербайджана, выявление конкретных возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия, создание дополнительных возможностей для сотрудничества путем встреч, конференций, рабочих групп и иных деловых мероприятий, установление контактов и совместная работа с общественными объединениями стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане впервые представлена мобильная версия «Электронного Суда» - ФОТО/ВИДЕО
Общество 17:11
Нахчыванская компания планирует экспорт сухофруктов в Европу
Бизнес 17:05
Азербайджан и Туркменистан подписали соглашение о прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (ФОТО)
Энергетика 15:17
В Москве состоялось восьмое заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии
Политика 15:08
Бакинской Высшей школе нефти – восемь лет
Общество 14:56
Азербайджанский производитель молочных продуктов увеличил объемы производства
Экономика 14:48
Лента новостей
В Азербайджане впервые представлена мобильная версия «Электронного Суда» - ФОТО/ВИДЕО
Общество 17:11
Нахчыванская компания планирует экспорт сухофруктов в Европу
Бизнес 17:05
Премьер Ирака собирается подать в отставку
Арабские страны 17:05
Во Франции экоактивисты блокируют входы в торговые центры
Европа 17:03
Азербайджан выделил 500 тыс. евро пострадавшим от землетрясения в Албании
Политика 16:59
Глава Туркменистана призвал страны ЦА консолидироваться в вопросах региональной безопасности
Бизнес 16:55
С терминала Джейхан отгружено более 3,3 миллиарда баррелей нефти
Энергетика 16:46
Новая политическая партия в Турции будет создана до конца этого года
В мире 16:45
Независимые депутаты тоже предложили распустить Милли Меджлис
Политика 16:39