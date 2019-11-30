Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 ноября
|
--
|
25 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,019 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8722 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 ноября
|
1,8804
|
25 ноября
|
1,8737
|
19 ноября
|
1,8828
|
26 ноября
|
1,8723
|
20 ноября
|
1,8823
|
27 ноября
|
1,8720
|
21 ноября
|
1,8828
|
28 ноября
|
1,8711
|
22 ноября
|
1,8808
|
29 ноября
|
1,8718
|
Средний курс за неделю
|
1,8818
|
Средний курс за неделю
|
1,8722
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 ноября
|
0,0267
|
25 ноября
|
0,0266
|
19 ноября
|
0,0266
|
26 ноября
|
0,0266
|
20 ноября
|
0,0266
|
27 ноября
|
0,0266
|
21 ноября
|
0,0266
|
28 ноября
|
0,0266
|
22 ноября
|
0,0267
|
29 ноября
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,024 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2955 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 ноября
|
0,2957
|
25 ноября
|
0,2975
|
19 ноября
|
0,2962
|
26 ноября
|
0,2960
|
20 ноября
|
0,2978
|
27 ноября
|
0,2947
|
21 ноября
|
0,2982
|
28 ноября
|
0,2944
|
22 ноября
|
0,2983
|
29 ноября
|
0,2951
|
Средний курс за неделю
|
0,2972
|
Средний курс за неделю
|
0,2955
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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