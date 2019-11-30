Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 ноября -- 25 ноября 1,7 19 ноября 1,7 26 ноября 1,7 20 ноября 1,7 27 ноября 1,7 21 ноября 1,7 28 ноября 1,7 22 ноября 1,7 29 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,019 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8722 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 ноября 1,8804 25 ноября 1,8737 19 ноября 1,8828 26 ноября 1,8723 20 ноября 1,8823 27 ноября 1,8720 21 ноября 1,8828 28 ноября 1,8711 22 ноября 1,8808 29 ноября 1,8718 Средний курс за неделю 1,8818 Средний курс за неделю 1,8722

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 ноября 0,0267 25 ноября 0,0266 19 ноября 0,0266 26 ноября 0,0266 20 ноября 0,0266 27 ноября 0,0266 21 ноября 0,0266 28 ноября 0,0266 22 ноября 0,0267 29 ноября 0,0265 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,024 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2955 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 ноября 0,2957 25 ноября 0,2975 19 ноября 0,2962 26 ноября 0,2960 20 ноября 0,2978 27 ноября 0,2947 21 ноября 0,2982 28 ноября 0,2944 22 ноября 0,2983 29 ноября 0,2951 Средний курс за неделю 0,2972 Средний курс за неделю 0,2955

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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