Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

30 ноября 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

18 ноября

--

25 ноября

1,7

19 ноября

1,7

26 ноября

1,7

20 ноября

1,7

27 ноября

1,7

21 ноября

1,7

28 ноября

1,7

22 ноября

1,7

29 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,019 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8722 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 ноября

1,8804

25 ноября

1,8737

19 ноября

1,8828

26 ноября

1,8723

20 ноября

1,8823

27 ноября

1,8720

21 ноября

1,8828

28 ноября

1,8711

22 ноября

1,8808

29 ноября

1,8718

Средний курс за неделю

1,8818

Средний курс за неделю

1,8722

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 ноября

0,0267

25 ноября

0,0266

19 ноября

0,0266

26 ноября

0,0266

20 ноября

0,0266

27 ноября

0,0266

21 ноября

0,0266

28 ноября

0,0266

22 ноября

0,0267

29 ноября

0,0265

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,024 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2955 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 ноября

0,2957

25 ноября

0,2975

19 ноября

0,2962

26 ноября

0,2960

20 ноября

0,2978

27 ноября

0,2947

21 ноября

0,2982

28 ноября

0,2944

22 ноября

0,2983

29 ноября

0,2951

Средний курс за неделю

0,2972

Средний курс за неделю

0,2955

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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