Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 9 декабря

9 декабря 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое декабря установлен на уровне 1,7 и 1,8796 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

09.12.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8796

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1613

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8039

1 бразильский реал

1 BRL

0,4107

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1163

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1429

1 чешская крона

1 CZK

0,0736

100 чилийских песо

100 CLP

0,2184

1 китайский юань

1 CNY

0,2416

1 датская крона

1 DKK

0,2516

1 грузинский лари

1 GEL

0,5764

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2171

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2347

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1789

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7164

1 израильский шекель

1 ILS

0,4900

1 канадский доллар

1 CAD

1,2818

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5988

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0234

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4087

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0883

1 молдавская лея

1 MDL

0,0977

1 египетский фунт

1 EGP

0,1053

1 норвежская крона

1 NOK

0,1862

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4397

1 российский рубль

1 RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2498

1 саудовский риал

1 SAR

0,4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3438

1 турецкая лира

1 TRY

0,2939

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0558

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1756

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0715

100 японских иен

100 JPY

1,5657

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1141

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 декабря
Финансы 4 декабря 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября
Финансы 26 ноября 09:48
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 ноября
Финансы 18 ноября 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 ноября
Финансы 15 ноября 11:06
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 20 июля 10:31
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 мая
Финансы 20 мая 09:48
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России (ФОТО)
Политика 11:40
Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
Финансы 11:36
Товарооборот Турции и Израиля вырос на более чем $3 млн
Турция 11:34
В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие
Другие страны 11:33
Абульфас Гараев: Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города
Политика 11:16
Турция депортировала 11 граждан Франции, террористов ИГИЛ
Турция 11:14
В Бакинской Высшей Школе Нефти прошла встреча с представителями Университета нефти и полезных ископаемых Саудовской Аравии (ФОТО)
Общество 11:10
Грузинские аэропорты обслужили более 4 млн пассажиров
Туризм 11:09
В Центральной Италии произошло землетрясение
Европа 11:07