Объем денежных переводов из России в Азербайджан составил 850 млн манатов - VTB-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Совокупный размер денежных переводов из России в Азербайджан за 2019 год составил 850 миллионов манатов, сказал на пресс-конференции председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин, сообщает в четверг Trend.

При этом сальдо денежных переводов составило примерно 200 миллионов манатов с преимуществом переводов с российской стороны, сказал он.

Напомним, что сегодня в Баку прошла пресс-конференция председателя правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирина, на которой были представлены итоги года и стратегия банка на предстоящие годы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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