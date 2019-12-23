Официальный курс узбекского сума на 24-30 декабря

23 декабря 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 24 по 30 декабря текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 16,03 сума и составил 9516,37 сума.

Единая европейская валюта евро подешевела на 56,85 сума до 10542,23 сума.

Российский рубль подорожал на 1,37 сума и составил 152,94 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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