Курс маната по отношению к мировым валютам на 23 января

23 января 2020 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января установлен на уровне 1,7 и 1,8845 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

23.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8845

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1672

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0283

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8038

1 бразильский реал

1 BRL

0,4066

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1185

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1456

1 чешская крона

1 CZK

0,0750

100 чилийских песо

100 CLP

0,2202

1 китайский юань

1 CNY

0,2456

1 датская крона

1 DKK

0,2522

1 грузинский лари

1 GEL

0,5898

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2187

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2318

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0125

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1788

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7557

1 израильский шекель

1 ILS

0,4912

1 канадский доллар

1 CAD

1,2913

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5959

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4180

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0908

1 молдавская лея

1 MDL

0,0960

1 египетский фунт

1 EGP

0,1076

1 норвежская крона

1 NOK

0,1893

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,4447

1 российский рубль

1 RUB

0,0275

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2603

1 саудовский риал

1 SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3444

1 турецкая лира

1 TRY

0,2869

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0693

100 японских иен

100 JPY

1,5508

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1201

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