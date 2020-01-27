Центр экономических исследований Узбекистана и EIAS обсудили будущие проекты

БАКУ/Trend/ - Центр экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР) и Европейский институт азиатских исследований (EIAS) будут совместно работать над снижением стоимости международных денежных переводов в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦЭИР.

В Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента Республики Узбекистана состоялась встреча с директором Европейского института азиатских исследований (EIAS) Акселом Гоетхалсом и старшим экспертом Альбертом Туркстра.

Целью встречи стало обсуждение внедрения альтернативных услуг, которые увеличат реальные доходы трудящихся-мигрантов.

Бельгийский эксперт отметил, что сегодня многим людям приходится полагаться на такие услуги, как Western Union или MoneyGram. Эти услуги взимают довольно высокую плату за содействие таким транзакциям (Согласно данным, опубликованным Всемирным банком, средняя стоимость отправки 200 долларов составляет 14 долларов).

На встрече отмечалось, что финансовые технологии могут сыграть важную роль в снижении операционных затрат и стоимости запуска финансовых услуг.

«Будущее финансовых технологий и трансграничных денежных переводов может заключаться в услугах, создающих превосходные технологии. В контексте появляющихся денежных переводов, высокоскоростные транзакции и недорогие затраты с сильной безопасностью, являются решающим фактором в определении того, какая платформа будет выделяться», - отметил Гоетхалсом.

Для увеличения эффективности денежных переводов бельгийской стороной предложено внедрение инновационных продуктов, цифровых технологии, в том числе технологические преимущества коммерческих банков. Кроме того, важно создание нормативный базы, которая четко будет определять будущее направление развития и тесное взаимодействие между участниками рынка.

По итогам встречи достигнута предварительная договоренность, о совместной работе над исследованием по снижению стоимости международных денежных переводов с помощью fintech и разработкой финансовых инструментов для финансирования инфраструктуры, в частности солнечной и ветровой энергии, например, зеленых облигаций (“Green” bonds), портфельных инвестиций.

Европейский институт азиатских исследований является ведущим мозговым центром ЕС, базирующимся в Брюсселе. Исследования данной организации фокусируются на поиске путей всестороннего укрепления связей и взаимопонимания между Азией и Европой.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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