Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 24,1315 маната, составив 2661,1290 маната, унция серебра - на 1,0047 маната, составив 29,6931 маната, унция платины подорожала на 2,431 маната, составив 1685,6350 маната, унция палладия - на 10,3105 маната, составив 3926,0650 маната.
|
Название
|
29.01.2020
|
28.01.2020
|
Золото
|
XAU
|
2661,1290
|
2685,2605
|
Серебро
|
XAG
|
29,6931
|
30,6978
|
Платина
|
XPT
|
1685,6350
|
1683,2040
|
Палладий
|
XPD
|
3926,0650
|
3915,7545
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать девятое января составляет 1,7 AZN/USD.
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