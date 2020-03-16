Казахстанский тенге значительно подешевел относительно доллара США

Финансы 16 марта 2020 11:25 (UTC+04:00)
Казахстанский тенге значительно подешевел относительно доллара США

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сделок по купле-продаже доллара зарегистрировано не было, передает в понедельник Trend со ссылкой на KASE.

«Казахстанская фондовая биржа (KASE) информирует о том, что, по состоянию на 11:00 ALT, сделок по инструменту USDKZT_TOM заключено не было. Торги были открыты в штатном режиме в 10:15 ALT», - говорится в сообщении.

По данной причине, средневзвешенный курс доллара на 16 марта 2020 года на 11:20 не указан.

В свою очередь, согласно данным kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи доллара США составляет 422 тенге, Алматы — 431,8 тенге. Максимальный курс доллара в обменных пунктах по Казахстану достиг почти 432 тенге.

Отметим, что официальный курс Национального банка на 16 марта составляет 405,46 тенге за доллар. Данный показатель является первым в истории национальной валюты Казахстана, когда стоимость доллара превысила уровень в 400 тенге.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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