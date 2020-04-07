В Азербайджане рассматривается возможность амнистии капитала

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане рассматривается возможность применения амнистии капитала и имущества с целью продолжения обеспечения экономического роста и расширения финансовых ресурсов для инвестиций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на слова исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсала Гасымлы.

Он отмечает, что в экономической политике Азербайджана и раньше наблюдались элементы амнистии. Так, Закон "О регулировании налоговой задолженности налогоплательщиков", действующий с первого января 2017 года, утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым, фактически в определенной степени мог быть принят как налоговая амнистия. Этим законом были списаны долги по процентам и финансовым санкциям.

По словам директора ЦАЭРКА, в мировой практике также можно было встретить различные примеры амнистии, как удачные, так и не очень. Например, в России в рамках двух объявленных с 2015 года амнистий было декларировано 10 миллиардов евро, результаты же третьей амнистии, завершившейся в марте этого года, еще не объявлены. Амнистия доходов и капитала была также пять раз проведена в Индии, четыре раза - в Португалии и по два раза - во Франции, Австрии и Ирландии. Ожидания от амнистии капитала, имущества, налогов и доходов, применяемые во всем мире, оправданы на разных уровнях".

Гасымлы отметил, что при сравнении отчетов предпринимателей, представляемых налоговыми, статистическими и другими государственными органами, а также при сопоставлении доходов и расходов домохозяйств можно увидеть контуры теневой экономики. В результате эффективной борьбы налоговых и таможенных органов с теневой экономикой в 2019 году в бюджет поступил дополнительно один миллиард манатов от ожидаемого прогноза. Тем не менее, ее доля в Азербайджане по официальным данным составляет 8,7 процента от ВВП. Анализ использования доходов, оставшихся в распоряжении, показывает, что объем годовой экономии в стране составляет около 20-25 миллиардов манатов. Поэтому, несмотря на то, что точная оценка затруднительна, можно сказать, что существует потенциал легализации значительной суммы, если будет объявлена амнистия капитала и имущества.

Фактически, отмечает эксперт, амнистия капитала и имущества может стать логическим продолжением борьбы с теневой экономикой. В частности, изменения в «Налоговом кодексе» побуждают сегодня предпринимателей «отбеливать» свой бизнес стимулирующими и административными способами.

По словам Гасымлы, международный опыт показывает, что легализация капитала должна представлять интересы его владельцев: "В частности, рентабельность капитала (Return On Equity) должна быть на том же уровне, что и возможность получения чистого дохода из капитала после его легализации. Если возможность будет соответствовать стоимости (Оpportunity cost), амнистия привлечет владельцев капитала к ее легализации.

«Сегодня инвесторы говорят, что это "денежный шедевр", так как стоимость акций во всем мире падает, и это шанс легализации наличных денег теневого сектора. В марте этого года владельцы свыше 20 тысяч манатов не пошли на долларизацию, узнав, что будет декларирована услуга финансового мониторинга. Амнистия также может быть привлекательной для владельцев такого капитала. Хотя конечно, как развивающаяся страна, Азербайджан имеет и факторы, затрудняющие амнистию капитала и имущества», - добавил Гасымлы

По его словам, присоединение Азербайджана к инициативам прозрачности в международном масштабе также благоприятно для амнистии капитала и имущества. Так, страна является членом группы органов финансового мониторинга «Эгмонт», участвует в комитете экспертов Совета Европы по оценке мер по отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL и сотрудничает с рабочей группой Организации экономического сотрудничества и развития по финансовым мерам FATF.

Легализация капитала в результате амнистии может привести к росту инвестиций в стране, развитию рынка ценных бумаг, оживлению банковского сектора, росту безналичного оборота, росту доходов бюджета и повышению экономической активности. Для этого, считает эксперт, необходимо определить форму, условия, продолжительность, цели и сферу действия амнистии и самое главное - обеспечить среду взаимного доверия.

"Амнистия капитала и доходов должна осуществляться таким образом, чтобы декларируемые средства были вложены в качестве инвестиций. Например, ориентация декларируемого капитала на строительство в настоящее время имеет силу для создания большего мультипликативного эффекта. Декларируемые средства могут быть направлены в реальную экономику через банки, инвестиционные фонды и институты маркетмейкеров, инвестиционные компании и банки, биржи, финансово-технические компании, промышленные парки, агропарки, технопарки и другие", - подытожил Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)