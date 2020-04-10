ЦБ Узбекистана пополнит оборотные средства производственных предприятий страны

БАКУ/Trend/ - На совещании, состоявшемся 9 апреля при участии президента Узбекистана, обсуждены вопросы обеспечения стабильной деятельности банков, сохранения рабочих мест и доходов населения в период пандемии коронавируса в стране, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По итогам совещания, срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 триллиона сумов (1,8 миллиарда долларов) будет отсрочен до 1 октября.

Также в этом году намечено направить через Агробанк, Народный банк и Микрокредитбанк четыре триллиона сумов (413,3 миллиона долларов) на финансирование программ обеспечения занятости. Кроме того, через Антикризисный фонд будет направлено 500 миллиардов сумов (51,6 миллиона долларов) в Государственный фонд по поддержке предпринимательской деятельности.

«Как отмечалось на мероприятии, после завершения карантина многим предприятиям потребуются значительное время и средства для восстановления деятельности. В связи с этим, Центральному банку поручено обеспечить ассигнование через банки 30 триллионов сумов (3,1 миллиарда долларов) для пополнения оборотных средств производственных предприятий, чтобы они продолжали работать», - говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что в случае необходимости следует наладить выдачу предприятиям кредитов и для выплаты заработной платы работникам.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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