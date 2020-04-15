БАКУ /Trend/ - Центральный банк обновил курсы валют второй раз за неделю, чего не было с августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные ЦБ Узбекистана.

В Узбекистане резко взлетел курс доллара и евро, свидетельствуют данные Центрального банка.

Новые курсы валют с 16 апреля: доллар подорожал на 427 сумов и теперь стоит 10 121 сум, евро подорожал на 512 сумов и стоит 11 111 сумов, рубль подорожал на семь сумов и стоит 139 сумов.

Слабеет сум и на валютной бирже. В ходе торгов 15 апреля евро подорожал на 404 сума, доллар США — на 328 сумов.

Коммерческие банки начали покупать и продавать доллар по 10 000 сумов.

Ранее в ЦБ сообщили, что замедление операций торгового и инвестиционного характера на фоне предпринимаемых как в странах - торговых партнерах, так и в республике мер по предотвращению распространения коронавируса привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта, и соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке.

По оценке аналитиков Центрального банка, вероятность резкой девальвации курса национальной валюты остается низкой и, по предварительным прогнозам, в кратко- и среднесрочный период динамика обменного курса сума будет формироваться близко к его фундаментальному тренду с незначительными колебаниями.

Ранее Центробанк Узбекистана снизил основную ставку на один процентный пункт и установил ее на уровне 15 процентов годовых.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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