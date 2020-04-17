Представительство PepsiCo в Узбекистане предоставило стране безвозмездную помощь

Финансы 17 апреля 2020 16:03 (UTC+04:00)
Представительство PepsiCo в Узбекистане предоставило стране безвозмездную помощь

БАКУ/Trend/ - International Beverages Tashkent совместно с представительством PepsiCo в Узбекистане передала министерству здравохранения Узбекистана партию наркозно-дыхательных аппаратов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Компания International Beverages Tashkent совместно с представительством PepsiCo в Узбекистане в рамках благотворительного проекта приобрела наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса Caelus Lite (Бельгия) на сумму 1,6 миллиарда сумов (159,280 долларов). 15 апреля все оборудование было передано на безвозмездных условиях министерству здравоохранения Узбекистана для лечения тяжелобольных пациентов.

Кроме того, 300 миллионов сумов (29,865 долларов) были переданы Общественному фонду «Милосердие и здоровье Узбекистана». Еще 600 миллионов сумов (59,730 долларов) будут направлены в различные фонда помощи малоимущим семьям и на другие благотворительные проекты. Таким образом, общий благотворительный бюджет составил 2,5 миллиарда сумов (248,875 долларов).

Наркозно-дыхательные аппараты Medec Caelus являются результатом 40-летнего опыта компании в производстве анестезиологических рабочих станций. Основная функция данного аппарата — анестезиологическая, а также при необходимости он может выполнять искусственную вентиляцию легких.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

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