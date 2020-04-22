Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Сенат Конгресса США во вторник одобрил очередной пакет мер, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пакет мер, помимо прочего, пердусматривает многомиллиардную помощь малому бизнесу.

Как ожидается, Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже на этой неделе. В случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.