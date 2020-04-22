Азербайджан в тройке наименее пострадавших от пандемии энергоэкспортеров макрорегиона

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана входит в тройку наименее пострадавших от пандемии среди экономик стран-энергоэкспортеров на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в среду Trend.

По словам Гасымлы, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в результате пандемии мировая экономика сократится в 2020 году на три процента, а экономика стран-экспортеров нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии - на 3,9 процента.

Он отмечает, что несмотря на то, что Азербайджан также сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+, экономический спад в стране предотвращается за счет быстрого роста ненефтяной промышленности и эффективных антикризисных мер правительства под руководством Президента Ильхама Алиева.

Азербайджан среди стран постсоветского пространства имеет наименьшую разницу в прогнозах экономического роста от МВФ до и после начала пандемии, то есть пандемия на экономику Азербайджана повлияла меньше, чем на другие экономики.

«В нашей стране бюджет по борьбе с пандемией составляет около 3,5 миллиарда манатов и своевременно определены антикризисные меры, в то же время более трех миллиардов манатов направлены в национальный валютный рынок для обеспечения стабильности маната. Правительство Азербайджана - единственное на постсоветском пространстве, кто взяло на себя основные риски и сохранило макроэкономическую стабильность, обеспечив стабильность национальной валюты на фоне того, что девальвации подверглись валюты всех экспортирующих нефть и имеющих полностью плавающий режим валюты стран.”

Гасымлы сказал, что борьба с последствиями пандемии в экономике состоит из двух этапов. Так, в настоящее время предотвращается углубление кризиса и сохраняется стабильность, на втором этапе начнется восстановление экономики. Для восстановления экономики более важен доступ к рынкам, которые создают дешевую финансовую, легкую налоговую нагрузку и спрос.

(Автор: Эльдар Джанашвили)